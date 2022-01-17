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Bağdat'ta üst üste banka saldırıları!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki bankayı hedef alan ses bombalı saldırılarda 2 kişi yaralandı.

9 Dakika Önce
2022-01-17 00:12:49
Bağdat'ta üst üste banka saldırıları!

Bağdat Operasyonlar Komutanı Ahmet Selim, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde iki bankanın hedef alındığını söyledi.

Selim, saldırılarda 2 kişinin yaralandığını ifade etti. Bağdat'taki patlamalarda Cihan ve Kürdistan bankaları hedef alındı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, her iki bankaya da ses bombası atıldığının belirlendiği aktarıldı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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