Bağdat'ta koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ta ABD güçlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Başkent Bağdat'ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı düzenlendi.

Katyuşa roketlerinin havalimanı içinde yer alan koalisyon güçlerine ait üssü hedef aldığını belirten yetkililer, saldırı sonucu havalimanında bulunan C-RAM hava savunma sisteminin devreye girdiğini aktardı.

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.