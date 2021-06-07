DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? M 11 Gayrettepe-Havalimanı metro hattı ne zaman bitecek?
Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı
Amazon'un kurucusu Bezos, uzaya gidiyor
Mısır Meclisi'nde 'BAE' tartışması
Petshoplar kapatılacak mı? Petshop hayvan satışı yasaklandı mı?
Letonya Savunma Bakanı'ndan 'Baykar Üretim Tesisleri'ne ziyaret
Cuma İvrendi kimdir? LGS iddialarına inceleme başlatıldı
Ahmet Şık hakkında 2 ayrı soruşturma başlatıldı
2021 borç yapılandırma ne zaman başlıyor? (SGK-KYK-Vergi) borç yapılandırma başvurusu başladı mı?
TİP'li Ahmet Şık'tan skandal çağrı
Korsefit Ürünleri İle Vücudunuzu Şekillendirebilirsiniz
Hasan Yılmaz kimdir? HSK 1. Daire üyesi Hasan Yılmaz nereli ve kaç yaşında?
'Çin doğum kontrolüyle Uygurların nüfusunu azaltıyor'
Ukrayna'nın 'Kırım mesajlı' forması Rusya'yı kızdırdı
HSK'de görev dağılımı belli oldu

Bağdat’ta istihbaratçı albaya suikast

Irak Ulusal İstihbarat Servisinde görevli Albay Nibras Ferman Feyli, başkent Bağdat'ta aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.06.2021 13:08:58
Bağdat’ta istihbaratçı albaya suikast

Irak Ulusal İstihbarat Servisinde görevli Albay Nibras Ferman Feyli, başkent Bağdat'ta aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Başbakan Mustafa el-Kazımi'ye yakınlığıyla bilinen "Nas News" sitesinin haberine göre, Ulusal İstihbarat Servisi Mali Denetim ve Bütçe Daire Başkanı Albay Feyli, Bağdat'ta Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Belediyat bölgesinde aracında bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Şii bir Kürt olan Feyli'nin yaşamını yitirdiği, Irak hükümetinin ise söz konusu suikastın aydınlatılması için inceleme komisyonu kurduğu ifade edildi.

Irak hükümetinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bağdat'ta mart ayında da Ulusal İstihbarat Servisinde görevli bir albay kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

 

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş