Bağdat’ta “Irak’ı İran’a bırakmama” girişimleri

Diriliş Postası gazetesi yazarı İsmail Yaşa, siyasi ve ekonomik kriz içindeki Irak’ta, 10 Ekim yapılacak seçimler öncesi Bağdat’ta düzenlenen konferansı değerlendirdi.

Gazeteci Yaşa'nın ‘Kazımi'ye destek konferansı' başlıklı bugünkü yazısı

Suriye hariç Irak'ın tüm komşularının davet edildiği Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sâni gibi başka katılımcıları da vardı.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

“Irak Başbakanı Mustafa el-Kâzımi'ye güvenoyu ve destek” olarak nitelenen konferansa katılanların hep birlikte verdikleri hatıra fotoğrafının çekimi sırasında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın devlet başkanları ve başbakanlarla birlikte ilk sırada durması dikkat çekiciydi.

Türkiye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla birlikte ikinci sırada durması gereken Abdullahiyan'ın protokolü hiçe sayarak öne geçmesi, Tahran'ın Bağdat üzerindeki nüfuzunun göstergesi ve “İran'ın dışişleri bakanı dahi Irak'ta devlet başkanı düzeyindedir” mesajı olarak yorumlandı.

Önceki gün Bağdat'ta düzenlenen konferansa saatler kala Irak'tan Kuveyt topraklarına doğru üç füze atıldı.

Konferanstan rahatsız olan İran yanlısı milis grupları tarafından atıldığı tahmin edilen ve sınır bölgesine düşen füzelerin patlama sesleri Kuveytliler tarafından duyulmasına rağmen resmi açıklamada Irak'tan Kuveyt'e doğru herhangi bir füze atılmadığı öne sürüldü.

Kuveyt muhtemelen konferansa gölge düşmesini ve son anda herhangi bir gerginlik yaşanmasını istemediği için füze atıldığı haberini yalanladı.

Arap ülkelerinin daha önce de birçok kez “Irak'ı İran'a bırakmama” ve “Tahran'ın Bağdat üzerindeki nüfuzunu kırma” girişimleri oldu.

Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) davet edilen Mukteda es-Sadr'a övgüler düzüldü.

Fakat hiçbirinden sonuç alınamadı.

Son konferans vesilesiyle aynı açıklamalar tekrar edilse de yine değişen pek bir şey olmayacak.

Katar Emiri'nin BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum'la ve altı yıl aradan sonra Abdülfettah es-Sisi'yle yaptığı görüşmeler konferanstan daha çok ilgi gördü.

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed el-Nahyan'ın Perşembe günü Doha'yı ziyaretinin hemen ardından BAE ve Katar arasında gerçekleşen ikinci üst düzey görüşme sonrası el-Mektum'un Twitter hesabında yaptığı açıklamada Katar Emiri için “dost ve kardeş” ifadesini kullanması BAE-Katar ilişkilerinin de normalleşme yolunda olduğunun göstergesi.

Yakın zamana kadar BAE'den herhangi birinin Katar Emiri'ni bu şekilde nitelemesi “vatana ihanet” kabul ediliyordu.

Türkiye, Irak'ın en önemli komşularından biri ve Çavuşoğlu'nun Bağdat'ta bir kez daha dile getirdiği gibi, komşusunun yeniden imarına ve kalkınmasına, güvenlik ve istikrarına her türlü desteği vermeye hazır.

Ankara'nın Bağdat'tan beklediği tek bir şey var:

Türkiye'nin milli güvenliğini ve istikrarını tehdit eden PKK terör örgütünün Irak topraklarındaki faaliyetlerine izin vermemesi.

Buna gücü yetmiyorsa o zaman da Türkiye'nin operasyonlarına sesini çıkarmayacak.

DirilişPostası

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.