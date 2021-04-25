Bağdat'ta hastanede yangın: 40 kişi yaşamını yitirdi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü Ebu el-Hatip Hastanesi’nde çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, COVID-19'a yakalananların kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca hasta yakınının da yoğun duman nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı belirtildi.

Irak Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, hastanedeki söndürme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.