DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye'de ekonomiye duyulan güven arttı
Çilek Havuz; İlham Veren Projelere İmza Atıldı
Maltepe Kenan Evren Kışlası nerede? İstanbul Maltepe Evren Kışlası'na nasıl gidilir?
ÖSYM Başkanı Aygün'den sınav verileriyle ilgili açıklama
Yeni Zelanda'da pozitiflere 14, temaslılara 24 gün karantina
Bitcoin neden 40.000 doların altına düştü? İşte sebepleri
Nermin Celep kimdir? Nermin Celep vahşice katledildi
Altın fiyatlarında son durum! Gram altında düşüş sürüyor mu?
Melikgazi Belediyesi Dayanışma ve Dostluk Turnuvası başladı
İşitme engellilerle iletişim için Türk İşaret Dili Kursu açılacak
Rusya'dan son dakika Ukrayna açıklaması: Savaş olmayacak
TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi | TOKİ Adapazarı Korucuk kazananlar listesi
McGurk: Esed ile ilişkileri asla normalleştirmeyeceğiz
POMEM sınav ücreti ne kadar ve ne zaman bitiyor 2022?
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! PKK’nın Sincar sorumlusu öldürüldü

TIMETURK / DÜNYA / Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı!

Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı!

Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına 6 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

2 Saat Önce
2022-01-28 10:36:46
Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı!

NasNews haber sitesinin haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına sabaha karşı 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda aprondaki boş sivil uçaklardan birinin zarar gördüğü aktarıldı. Haberde, zarar gören sivil uçağın fotoğraflarına da yer verildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar uçağın servis dışı olduğunu ve bir süredir kullanılmadığını kaydetti.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askeri üssü de bulunuyor.

Irak resmi makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş