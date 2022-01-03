DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sigaraya ne kadar zam geldi? 2022 zamdan sonra sigara fiyatları
Erdoğan'dan sürpriz Suudi Arabistan açıklaması
CHP'den Abdulkadir Selvi'ye 'zincir ve kilit' tepkisi
Kiraya ne kadar zam geldi? 2022 kira artış oranları belirlendi
Merkez Bankası 4. müdahelenin miktarını açıkladı
2022 yılı 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil 15 tatil? Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları
Sigara ve alkolde ÖTV zammı
2022 sigara zam | Sigaraya zam mı geldi? 'Sigaraya 3 TL zam gelecek' iddiası
Ankara namaz vakitleri nelerdir?
Aylara göre Türkiye’nin ihracat rakamları
Sigaraya zam mı geldi? 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu?
Yüksek Hızlı Tren (YTH) biletlerine zam
2022 YHT bilet fiyatları | Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı ne kadar?
Çocukken kaçırılan Çinli, çizdiği harita sayesinde 33 yıl sonra ailesine kavuştu
Husiler, BAE askeri kargo gemisine el koydu

TIMETURK / DÜNYA / Bağdat Havalimanı'na gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Bağdat Havalimanı'na gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Irak'taki Uluslararası Bağdat Havalimanına gönderilen patlayıcı yüklü iki insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırının, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin 2'nci yılında gerçekleşmesi dikkati çekti

2 Saat Önce
2022-01-03 13:13:50
Bağdat Havalimanı'na gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanına gönderilen patlayıcı yüklü 2 İHA'ın imha edildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, daha önce ABD askerlerinin kaldığı "Victoria Hava Üssü" olarak bilinen Bağdat Havalimanındaki diplomatik bölge patlayıcı yüklü İHA'larla hedef alınmaya çalışıldı.

Söz konusu İHA'ların, devreye giren hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.

Olayda can ya da mal kaybı olmadığı kaydedildi.

Irak makamlarından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırının, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin 2'nci yılında gerçekleşmesi dikkati çekti.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş