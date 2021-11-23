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BAE Veliaht Prensi El Nahyan, yarın Türkiye'ye geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, yarın Türkiye'ye geliyor.

2 Saat Önce
2021-11-23 12:34:36
BAE Veliaht Prensi El Nahyan, yarın Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ankara'da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmekte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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