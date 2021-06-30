BAE ve İsrail arasında ticari anlaşma

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Ahmed bin Zayed Al Nahyan ile bir dizi ticari anlaşmalara imza attı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Al Nahyan, normalleşmenin ardından Abu Dabi'yi ziyaret eden İsrailli ilk bakan olan Lapid ile görüştü.

Al Nahyan ve Lapid, iki ülke arasında Eylül 2020'de imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşması doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.

Orta Doğu'daki son durumu da ele alan iki bakan, barış ve istikrar için iki ülke arasındaki anlaşmaya katkı sağlanması gerektiğini vurguladı.

Lapid ve Al Nahyan, İsrail ile BAE arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik bir dizi ticari ve ekonomik anlaşmalar imzaladı.

LAPİD'DEN GAZZE SALDIRILARI SIRASINDAKİ TUTUMU İÇİN BAE'YE "ÖVGÜ"

Öte yandan Lapid, heyetteki İsrailli gazetecilere Al Nahyan ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrailli bakan, BAE'li mevkidaşı ile görüşmesinde Kudüs meselesinin gündeme gelmediğini söyledi.

Lapid ayrıca, İsrail'in geçen ay Gazze'ye düzenlediği 11 gün süren saldırılarda BAE'nin tutumunun "övgüyü" hakkettiğini ve BAE'li yetkililerin durumunu anlayabildiğini savundu.

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında Eylül 2020'de imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasından sonra BAE'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olan Lapid, ülkesinin Abu Dabi Büyükelçilik binasının açılış törenine katılmıştı.

Lapid'in, Dubai'deki İsrail Konsolosluğunun açılışına da katılması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.