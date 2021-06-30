DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

BAE ve İsrail arasında ticari anlaşma
Bakan Koca'dan ''şehir hastaneleri satıldı'' iddiasına yanıt
Türkiye kuşlar için 'cennet'
Almanya, Afganistan’dan tamamen çekildi
Kanada’da aşırı sıcaklar 63 can aldı
İngiliz stoper Caulker Fenerbahçe’de
İtalya'nın ev sahipliğini yaptığı G20 Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi
BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesiyle iletişim kesildi
Yılda 3 milyon kişi alkolden ölüyor
Mavi Vatan'ın sultanları
Trump'ın görevden ayrılmasıyla ABD medyasına ilgi azaldı
İslamiyette casusluk
Kalp Yarası ekibi ilk bölümü birlikte izledi
Kalp Yarası'ndan güzel başlangıç
Borsa günü düşüşle tamamladı

BAE ve İsrail arasında ticari anlaşma

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Ahmed bin Zayed Al Nahyan ile bir dizi ticari anlaşmalara imza attı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.06.2021 00:58:13
BAE ve İsrail arasında ticari anlaşma

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Al Nahyan, normalleşmenin ardından Abu Dabi'yi ziyaret eden İsrailli ilk bakan olan Lapid ile görüştü.

Al Nahyan ve Lapid, iki ülke arasında Eylül 2020'de imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşması doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.

Orta Doğu'daki son durumu da ele alan iki bakan, barış ve istikrar için iki ülke arasındaki anlaşmaya katkı sağlanması gerektiğini vurguladı.

Lapid ve Al Nahyan, İsrail ile BAE arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik bir dizi ticari ve ekonomik anlaşmalar imzaladı.

LAPİD'DEN GAZZE SALDIRILARI SIRASINDAKİ TUTUMU İÇİN BAE'YE "ÖVGÜ"

Öte yandan Lapid, heyetteki İsrailli gazetecilere Al Nahyan ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrailli bakan, BAE'li mevkidaşı ile görüşmesinde Kudüs meselesinin gündeme gelmediğini söyledi.

Lapid ayrıca, İsrail'in geçen ay Gazze'ye düzenlediği 11 gün süren saldırılarda BAE'nin tutumunun "övgüyü" hakkettiğini ve BAE'li yetkililerin durumunu anlayabildiğini savundu.

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında Eylül 2020'de imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasından sonra BAE'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olan Lapid, ülkesinin Abu Dabi Büyükelçilik binasının açılış törenine katılmıştı.

Lapid'in, Dubai'deki İsrail Konsolosluğunun açılışına da katılması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş