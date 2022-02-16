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TIMETURK / DÜNYA / BAE Türkiye'yi karantina listesinden çıkardı

BAE Türkiye'yi karantina listesinden çıkardı

BAE, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uyguladığı seyahat listesini güncelledi. Türkiye, Abu Dabi'ye seyahatlerde karantina zorunluluğunu kaldıran Yeşil Liste'ye dahil edildi.

3 Saat Önce
2022-02-16 07:53:44
BAE Türkiye'yi karantina listesinden çıkardı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye'yi Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Abu Dabi'ye girişte karantina zorunluluğu öngören listeden çıkardığı bildirildi.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin Covid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında uyguladığı seyahat listesini güncellediğini belirtti.

Açıklamada, "BAE makamlarınca 15 Şubat itibarıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir grup ülkenin, Abu Dabi'ye yapılan seyahatlerde karantina zorunluluğunu kaldıran Yeşil Liste'ye dahil edildiği duyurulmuştur" denildi.

Türkiye'den Abu Dabi'ye seyahat edecek kişilerden uçuşlarından en fazla 48 saat önce negatif sonuçlu PCR testinin talep edileceği aktarılan açıklamada, bu kişilere Abu Dabi'ye varışlarında PCR testi uygulamasına devam edileceği kaydedildi.

Türkiye'den Abu Dabi'ye gelen yolculardan 2 doz Covid-19 aşısını tamamlayanların 6'ncı gün, aşıları tamamlanmamış olanların ise 6'ncı ve 9'uncu günlerde PCR testine tabi tutulacağı belirtildi.

BAE makamları, 3 Ocak 2022'de Türkiye'nin aralarında bulunduğu bazı ülkeleri Yeşil Liste'den çıkarmıştı. Bu kararla Covid-19 aşısını tamamlamayanlara 10 gün karantina zorunluluğu getirilmişti. .

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