BAE: Türkiye'de yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli International Holding Co (IHC.AD) şirketi, Türkiye'de yatırım yapmayı değerlendirdiğini bildirdi.

Holdingin CEO'su Syed Basar Shueb, şirketin bu bağlamda Türkiye'de sağlık, endüstri ve gıda işleme sektörlerinde yatırım fırsatlarına baktığını söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanlığını BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed el Nahyan'ın yaptığı Abu Dabi merkezli şirketin Türkiye'ye yönelik yatırım girişimi, Ankara'nın Körfez ülkesi ile ilişkilerini düzeltmek için attığı adımların ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile el Nahyan, geçen hafta ekonomik işbirliğini de kapsayan bir görüşme gerçekleştirmişti.

IHC, son aylarda Abu Dabi Borsası'nın en değerli hisselerine sahip holding konumunda bulunuyor.

Holdingin tepe yöneticisi Shueb, Reuters'a yaptığı açıklamada şirketten bir heyetinin fırsatları araştırmak için bu hafta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini dile getirdi.

IHC'nin Türkiye'de sağlık, endüstriyel ve gıda işleme sektörlerindeki fırsatlara baktığını aktaran Shueb, "Türkiye, en büyük gıda işleme tesislerinden birine sahip, bu nedenle bunu da araştırıyoruz." ifadesini kullandı.