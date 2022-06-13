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BAE, Türk ilaç şirketini satın alıyor

BAE, Türk ilaç şirketi Birgi Mefar Group'u satın almak için nihai anlaşma imzaladı

47 Dakika Önce
2022-06-13 11:13:06
BAE, Türk ilaç şirketini satın alıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ), Türk ilaç şirketi Birgi Mefar'ı satın alıyor.

ADQ, steril enjekte edilebilir ürünler üreticisi Birgi Mefar Group'u satın almak için nihai bir anlaşma imzaladı.

Birgi Mefar, Avrupa ve Asya pazarları dahil 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Anlaşmanın finansal ayrıntıları açıklanmadı. .

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