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TIMETURK / DÜNYA / BAE'nin yeni Devlet Başkanı belli oldu

BAE'nin yeni Devlet Başkanı belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.

3 Saat Önce
2022-05-14 12:34:51
BAE'nin yeni Devlet Başkanı belli oldu

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, Muhammed bin Zayid'i devlet başkanı olarak belirledi.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

- Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı

BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın dün vefat ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ülkede dünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

Dubai Emiri Al Maktum yeni BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a biatini duyurdu

Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, ülkenin yeni devlet başkanı olarak seçilen Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a biatini açıkladı.

Devlet Başkan Yardımcısı Al Maktum, Twitter hesabından, BAE'nin vefat eden 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan için şiirli bir taziye mesajı yayımladı.

Al Maktum yayımladığı mesajı kendisiyle birlikte Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın bulunduğu bir fotoğrafla paylaştı.

Sekiz mısradan oluşan şiirinin son iki mısrasında Al Maktum, Al Nahyan'a biatini açıkladı.

 

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