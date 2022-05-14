BAE'nin yeni Devlet Başkanı belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, Muhammed bin Zayid'i devlet başkanı olarak belirledi.

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- Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı

BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın dün vefat ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ülkede dünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

Dubai Emiri Al Maktum yeni BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a biatini duyurdu Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, ülkenin yeni devlet başkanı olarak seçilen Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a biatini açıkladı.