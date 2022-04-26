BAE-Mısır-Ürdün arasında üçlü görüşme

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün'ün liderleri, üçlü görüşme için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Ürdün Kralı İkinci Abdullah, görüşmeler için dün Kahire'ye gitti.

Önceden planlanmayan ve gerçekleşeceği dün belirtilen görüşmelere katılmak üzere kral Abdullah ile beraber Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah da Kahire'ye giden heyet içerisinde yer aldı.

Ürdün Kralının yanı sıra Mısır'da darbeyle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nehyan da görüşmede hazır bulundu.

Görüşmede üçlü ilişkiler ve mevcut krizlerin yanı sıra, gıda ve enerji güvenliği konusunda bölgesel iş birliğini güçlendirme konusu da ele alındı.

Kudüs'te artan tansiyonun da görüşme maddeleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: Mepa News

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