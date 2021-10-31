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BAE Lübnan'dan diplomatlarını geri çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bugün diplomatlarının Beyrut'tan çekildiğini duyurdu.

1 Saat Önce
2021-10-31 00:10:24
BAE Lübnan'dan diplomatlarını geri çekti

BAE'den yapılan açıklamada ayrıca ülke vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmemesi istendi. Kararın, bazı Lübnanlı yetkililerin BAE'ye karşı kabul edilemez yaklaşımı ışığında Suudi Arabistan ile dayanışma içinde geldiği açıklandı.

Böylece BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt'ten sonra Lübnan ile temasları koparan dördüncü Körfez ülkesi oldu.

Şarku'lAvsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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