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TIMETURK / DÜNYA / 'BAE İsrail'in en büyük silah pazarı olacak'

'BAE İsrail'in en büyük silah pazarı olacak'

İsrail şirketi Elbit’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pazarında 2026 yılına kadar 26 milyar dolar kazanmayı hedeflediği belirtildi.

12 Dakika Önce
2022-01-09 00:24:40
'BAE İsrail'in en büyük silah pazarı olacak'

İsrail medyasından The Marker ekonomi gazetesi, askeri malzemeler ve araçlar üreten Elbit şirketinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pazarında 2026 yılına kadar 26 milyar dolar kazanmayı hedeflediğine dikkat çekti.

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Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı habere göre, gazetenin bu hafta yayınladığı "BAE'de güvenlik pazarı 12 milyar dolarlık bir potansiyel oluşturuyor" başlıklı raporunda, İsrail'e ait güvenlik malzemeleri ve askeri ürünler üreten şirketlerin BAE pazarıyla ilgili plan ve hedefleri hakkında detaylı bilgilere yer verdi.

BAE'ye 53 milyon dolarlık malzeme satışı

Aynı gazetenin daha önce yayınladığı bir haberde Elbit Systems Maarkhout adlı güvenlik sistemleri üreten İsrail şirketinin BAE'ye 53 milyon dolarlık malzeme satacağı belirtilmişti. Bu malzemelerle BAE'nin savaş uçaklarına DIRCM modeli lazer tipi savunma sistemlerinin yerleştirileceği haberde dile getirilmişti.

Gazetenin bu anlaşmayla ilgili haberinde, İsrail şirketiyle BAE arasında bu alanda işbirliğinin geliştirilmesi için uzun vadeli anlaşma yapıldığına ve bu amaçla İsrail şirketine bağlı Elbit Emirates isimli bir alt şirketin kurulduğuna dikkat çekilmişti.

MepaNews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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