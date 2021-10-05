BAE ile Esed rejimi arasında üst düzey görüşme

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Esed rejimi arasında bakan düzeyinde üst düzey bir görüşme gerçekleştirildi.

Dubai Expo 2020 fuarında gerçekleşen görüşmede Esed rejiminin Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Samir el Halil, BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Tuk el Meri ile bir araya geldi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre, görüşmede ikili ticaret, yatırım ve iş birliği imkanları masaya yatırıldı.

BAE'nin bu doğrultuda Suriye'deki ekonomik yatırımlarını artıracağı ifade ediliyor.

Esed rejimi son süreçte BAE ve Ürdün başta olmak üzere dünyayla diplomatik ve ticari temaslarını sıklaştırıyor.

Suriye'nin Interpol'e yeniden dahil edilmesi de, rejimin 10 yıl aradan sonra uluslararası meşruiyetini tekrar kazanma konusunda önemli bir adım olarak görülmüştü.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.