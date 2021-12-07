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BAE hafta sonu tatili günlerini değiştiriyor

Birleşik Arap Emirlikleri cuma-cumartesi olarak uygulanan hafta sonu tatilini değiştiriyor.

34 Dakika Önce
2021-12-07 12:16:46
BAE hafta sonu tatili günlerini değiştiriyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), cuma-cumartesi olan hafta sonu tatilini değiştiriyor. Gelecek yıldan itibaren 4.5 günlük çalışma haftasına geçecek BAE'de artık cumartesi ve pazar günlerinin tamamı hafta sonu tatili haline gelecek.

Devlet haber ajansı WAM, 1 Ocak 2022 itibariyle federal hükümet kurumlarının cuma öğleden sonra başlayan yeni hafta sonu tatili uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Komşu Suudi Arabistan ile artan ekonomik rekabete giren BAE, bölgenin ticaret ve turizm merkezi olarak ekonomisini yabancı yatırım ve yetenekler için daha çekici hale getirmek için attığı adımlar kapsamında bu kararı aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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