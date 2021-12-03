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BAE, Fransa'dan 80 adet Rafale savaş uçağı alacak

Fransız yapımı Rafale savaş jetine Birleşik Arap Emirlikleri talip oldu. Toplam 80 jetlik anlaşma Fransa'nın yaptığı en büyük satış olacak.

1 Saat Önce
2021-12-03 15:17:26
BAE, Fransa'dan 80 adet Rafale savaş uçağı alacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Fransa arasında, Fransız yapımı 80 adet Rafale savaş jetinin satışını öngören bir anlaşma imzalandı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'dan yapılan açıklamada ayrıca 12 adet Eurocopter EC725 Caracal tipi askeri nakliye helikopteri satılması konusunda da anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada "Bu, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin sonucu" denildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre anlaşma, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret sırasında imzalandı.

Macron, BAE'de Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi.

Macron'a iki günlük Körfez ülkelerine ziyaretinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Savunma Bakanı Florence Parly eşlik ediyor.

Macron'un BAE'nin ardından gelecek yıl dünya kupasına ev sahipliği yapacak olan Katar'ı ziyaret etmesi cumartesi günü de Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri yine Fransız Dassault firması tarafından üretilen ve 1990'larda satın alınan Mirage 2000 tipi uçaklardan oluşan hava filosunu yenilemek istiyor.

Rafale anlaşmasının 15 milyar dolar büyüklüğünde olduğu ve Fransız savaş uçakları için şimdiye kadar verilmiş en büyük siparişin söz konusu olduğu kaydediliyor.

Rafale uçağı almak için Fransa ile anlaşma imzalayan ülkeler arasında Yunanistan, Mısır ve Hırvatistan da var.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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