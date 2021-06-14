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BAE’den yeni İsrail hükümetine tebrik

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, yeni kurulan İsrail hükümeti için tebrik mesajı yayımladı.

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14.06.2021 21:27:06
BAE’den yeni İsrail hükümetine tebrik

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "BAE, yeni İsrail hükümetinin kurulmasından ötürü Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'i tebrik ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığının tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Bölgesel barışı ilerletmek, hoşgörü ve birlikte yaşamayı güçlendirmek, teknoloji, ticaret ve yatırımda yeni bir iş birliği çağına başlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

BAE, İsrail'de yeni hükümetin kurulmasından ötürü tebrik mesajı yayımlayan ilk Arap ülkesi oldu.

İsrail'de Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam Mecliste yapılan oylamada güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Lapid-Bennett koalisyonunun güvenoyu almasıyla Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

BAE ile İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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