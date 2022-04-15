DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ünlü işletmeci Aşkın Kaan Güley den İtalyan mutfağı rüzgarı Sensus wine & food zincirleri ile
Rusya’dan ABD'ye ‘Ukrayna’ notası
Avrupa Uzay Ajansı görüntüledi! Toz fırtınası Türkiye'yi esir alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla tren seferlerini arttırdı
Bakan Kurum'dan Özalplilere müjde: TOKİ, Haziran'da yeni konut projesi başlatacak
Zeytinburnu'ndaki tekstilciler 10 bin yeni istihdam sağlayacak
Yüksek hızlı şarj istasyonu için 300 milyon liralık destek
Yıldız Holding’den Ülker Bisküvi çatısı altında 291 milyon dolarlık atıştırmalık ihracatı
BAE’den Türkiye açıklaması
Ekonomide yeni 'torba' kanun kabul edildi
Pentagon: 'Moskova' gemisi Ukrayna tarafından vuruldu
Rusya, 18 diplomatı daha 'istenmeyen kişi' ilan etti
Spezia - İnter maçı canlı nasıl izlenir? İtalya Serie A Canlı
Kayserispor - Çaykur Rizespor maçını canlı izle! SÜPER LİG
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını canlı izle! SÜPER LİG

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

BURSA

19:49

04:49
19:49
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:33

04:35
19:33
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:16

04:19
19:16
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:59

04:01
18:59
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:47

03:58
18:47
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

ANKARA

19:33

04:35
SAHUR
19:33
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / BAE’den Türkiye açıklaması

BAE’den Türkiye açıklaması

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, bölge ülkeleri arasında daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ve ülkesinin Türkiye ile ilişkileri konusunda istekli olduğunu belirtti.

1 Saat Önce
2022-04-15 21:22:35
BAE’den Türkiye açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı'nın Danışmanı Gargaş, başkent Abu Dabi'de "BAE Perspektifinden Değişen Dünyamızda Güvenlik ve İstikrar" temalı konferansta konuşma yaptı.

Ülkesinin, Türkiye, İran ve Arap ülkeleri ile ilişkileri konusunda istekli olduğunu söyleyen Gargaş, komşusu İran'ı işaret ederek, "BAE, komşu bir ülkeye zarar veren bir üs olmayacak." dedi.

Gargaş, "BAE, her zaman İran ile olan farklılıklarını siyaset ve diplomasi yoluyla çözmeye ve bu farklılıkların boyutunu azaltmaya çalışacak." ifadelerini kullandı.

İstikrar ve refah gündemi inşa etmenin tüm bölge ülkelerinin çıkarına olduğunu dile getiren Gargaş, "Türkiye ve İran dahil olmak üzere bölge ülkeleri arasında iş birliği ve diyalog için bölgesel platformlara duyulan ihtiyaca" vurgu yaptı.

Gargaş ayrıca, BAE'nin, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan sonra Orta Doğu'nun üçüncü büyük ekonomisi ve 10 milyonluk nüfusu, 430 milyar dolarlık GSYİH'si ile dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğunu ifade etti.

BAE-Türkiye ilişkileri

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Kasım 2021'de Türkiye'yi ziyaret etmesinin ardından iki ülke ilişkilerinde önemli ilerleme kaydedilmişti.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi, 13 Ocak'ta, ülkesinin Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedeflediğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şubat ayında 10 yıl aradan sonra ilk kez BAE'ye resmi ziyaret düzenlemişti.

Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan BAE, Türkiye'deki doğrudan yatırımlar açısından da Körfez bölgesinde ikinci sırada yer alıyor. AA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş