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TIMETURK / DÜNYA / BAE'den Türk bayrağı jesti

BAE'den Türk bayrağı jesti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en yüksek binası Burj Khalifa'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye ziyareti öncesi Türk bayrağı ve Türkçe 'Hoş geldiniz' yazısı yansıtıldı

1 Saat Önce
2022-02-13 23:07:41
BAE'den Türk bayrağı jesti

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, BAE'nin dünyaca ünlü gökdelen projesi Burj Khalifa'nin Türk bayrağıyla aydınlatılmış halinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Büyükelçi Tunçer, İstiklal Marşı eşliğinde çekilen videoyu, "BAE ile Türkiye ilişkilerinde tarihi bir gün. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak bir karşılama." ifadeleriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak belirlenen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek. AA .

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