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TIMETURK / DÜNYA / BAE’de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı

BAE’de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tankerin patladığı bildirildi.

2 Saat Önce
2022-01-17 12:55:01
BAE’de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı

BAE resmi haber ajansının yerel polise dayandırdığı habere göre, Abu Dabi'nin sanayi bölgesinde yakıt taşıyan üç tankerde patlama meydana geldi.

Polis, Abu Dabi Uluslararası Havaalanı'ndaki bir şantiyede de küçük bir yangın çıktığını aktardı.

Polis, ön soruşturma sonuçlarına dayanarak her iki yangının da İHA saldırılarından kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Yangınların çıktığı iki bölgede, Musaffa'da ve Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndaki yeni inşaat alanında, insansız hava araçlarına ait olduğu düşünülen parçalar keşfedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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