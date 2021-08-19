DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gözle bugün yapılacak kabine toplantısında
Oğuzhan Asiltürk'ten 'Millî Görüş Hareketi Lideri' imzasıyla 'Afganistan' açıklaması
Sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Davutoğlu: Ali Babacan'ın açıklamalarını hayretle izledim
Çin’den Tayvan’a uyarı: ABD’nin Afganistan’ı terk edişi ders olsun!
Libya’da yeni bir askeri gerilimin ayak sesleri
CNN araştırması: Kovid-19, Alzheimer hastalarında hafıza sorunları yaratıyor
ABD, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Gani'yi çabuk sildi
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Sayın Erdoğan'la tarihi bir toplantı yaptı
mRNA mucidi Dr. Malone: Aşı politikası, kötü bilimdir!
Arnavutluk'un komünist diktatörü Enver Hoca'nın son heykeli bir ahırda ortaya çıktı
IMF Afganistan'ın fon kaynaklarına erişimini engelledi
AB Komisyonu'ndan çağrı: AB ülkeleri kabul edecekleri Afganların sayısını artırsın
Ufuk Coşkun: Elimizi verdik kolumuzu kaptırdık
Erzurum namaz vakitleri

TIMETURK / DÜNYA / BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Sayın Erdoğan'la tarihi bir toplantı yaptı

BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Sayın Erdoğan'la tarihi bir toplantı yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da kabul etmesini 'tarihi bir görüşme' olarak nitelendirdi.

1 Saat Önce
2021-08-19 05:58:31
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Sayın Erdoğan'la tarihi bir toplantı yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da kabul etmesini "tarihi bir görüşme" olarak nitelendirdi.

Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed'in Türkiye ziyaretine dikkati çekerek BAE'nin ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti.

BAE'de daha önce Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Gargaş, şunları kaydetti:

"Şeyh Bin Zayed, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı. Toplantının ana odak noktalarını da iş birliği ve ekonomik ortaklıklar oluşturdu. BAE köprüler kurma ve ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Refah ve kalkınma içerideki içgüdümüz olduğu gibi dış politikamızın da lokomotifidir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul ettiğini açıklamıştı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular görüşülmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş