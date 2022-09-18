Baba Vanga yıllar önce tarih vermiş! Kral Charles 70 yıllık rekoru kırabilir

'Balkanlar'ın Nostradamus'u' olarak bilinen ve ölmüş olmasına rağmen kehanetleri hâlâ binlerce kişi tarafından takip edilen Baba Vanga'nın dünya tarihine geçen birçok olayı öngördüğü iddia ediliyor.

Ünlü kahin şimdi de İngiltere tahtıyla ilgili bir kehanetiyle yeniden gündemde. Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Ustrumca'da dünyaya gelen Baba Vanga'nın hayatı, daha ilk anlarda bile ilginçlikler ile doluydu. Prematüre (erken doğum) bir bebek olan Vanga, geleneklere göre uzun süre isimsiz kaldı.

Vanga ağladığı zaman çocuğa nasıl hitap etmesi gerektiğini bilmeyen bakıcısı, yeni doğmuş bebeğe isim vermek için oldukça ilginç bir yöntem uygulamaya karar verdi. Sokağa çıkan bakıcı, ilk gördüğü yabancıdan bebeğe bir isim vermesini istedi. Bebeğe ilk olarak 'Andromaha' ismini veren yabancının bu tavsiyesi, Andromaha isminin Yunanca olması sebebiyle kabul edilmedi. Başka bir yabancı yine Yunanca bir isim olan Vangelia ismini önerdi ve bu öneri kabul edildi. Böylece "Baba Vanga" efsanesi doğmuş oldu.

Baba Vanga'nın hayatı I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla kabusa döndü. Babası savaştaydı, annesi ise savaşın getirdiği zor koşullara yenik düştü ve kısa süre içinde hayatını kaybetti. Annesinin ölümünün ardından çocukluğunun büyük bölümünü akrabaları ve komşularının yanında geçiren Baba Vanga'nın hayatındaki en büyük kırılma noktası, yakalandığı bir fırtınanın onu 2 kilometre öteye fırlatmasıyla değişti. Yaşadığı olay sebebiyle gözlerini kaybeden Baba Vanga, sonsuza dek karanlığa gömüldü. Ancak bunu dert etmedi, hatta gözlerini kaybetmesinin karşılığında geleceği görmekle ödüllendirildiğini söyleyerek herkesi şaşırttı. Meme kanserinden hayatını kaybettiği 1996 yılına kadar ise bulunduğu kehanetlerle tüm dünya tarafından tanınır hale geldi.

Baba Vanga'nın ölümünün üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen adı günümüzde hâlâ manşetlerde kendine yer buluyor. Dünyanın sonu için 5079 yılını işaret eden Baba Vanga'nın öngörülerinin yüzde 85'e yakınının ise gerçekleştiği belirtiliyor. Vanga, şimdi de İngiltere tahtını etkileyebilecek olan bir kehanetle tekrar gündemde.

ANNESİNİN REKORUNU KIRABİLİR

İngiltere tahtına 1953 yılında çıkan Kraliçe II. Elizabeth, 70 yıl boyunca tahtta kalarak İngiltere tarihinin en uzun tahtta kalan ismi oldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından tahta 73 yaşındaki oğlu Charles geçti ve Kral III.Charles olarak taç giydi. 73 yaşındaki kralın annesinin iktidar rekorunu kıracağını kimse düşünmüyor olsa da, Baba Vanga'nın yaptığı bir kehanet her şeyi değiştirebilir ve Charles'in iktidar süresini hiç tahmin edilemeyeceği kadar uzatabilir.

Gelişen teknolojinin insan ömrünü ciddi şekilde uzatacağını söyleyen Vanga, 2046 yılına kadar klonlama ve yapay organ teknolojisinin ciddi şekilde ilerleyeceğini ve insanların 100 yıldan fazla yaşayacağını öngörmüştü. Bu kehanette dikkat çeken birçok kişi, Charles'in 2046 yılına kadar yaşaması halinde İngiltere tahtında süresiz kalabileceğini düşünüyor.

Şu an 73 yaşında olan Kral III. Charles, 2046 yılına kadar tahtta kalabilirse 97 yaşında olacak ve iktidarının 24'üncü yılını kutlayacak. Bu da onun annesi Kraliçe II. Elizabeth'den 1 yıl daha fazla yaşaması gerektiği anlamına geliyor. Baba Vanga'nın 2046 yılına yönelik yaptığı tahmin gerçekleşir ve ortalama insan ömrü uzatılabilirse Kral uzun süre daha krallık tacını giyebilecek. Baba Vanga'nın öngörülerini dile getiren birçok kişi III. Charles'in bu sayede annesine ait olan 70 yıllık rekoru kırabileceğine inanıyor.

2022 YILI İÇİN 6 KEHANETİ VAR

Tüm dünyada zor bir dönem olarak kabul edilen 2020 yılının ardından Vanga'nın neler söylediği birçok kişi tarafından takip ediliyor. Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı bazı tahminlerin ise şok edici bir doğrulukla gerçekleştiği düşünülüyor. Hatta Baba Vanga'nın 2022 için yaptığı tahminlerden 3'ü gerçekleşti bile.

Tüm dünyanın yeni bir Kovid-19 dalgasından endişe ettiği bu günlerde, Vanga'nın yaptığı ölümcül salgın kehaneti, birçok kişide endişe yaratıyor. Vanga, Sibirya'da donmuş toprağın altında hapsolmuş ölümcül bir virüsün keşfedileceğini söylemişti. Günümüzde bazı bilim insanları, küresel ısınma ve dünya nüfusunun artışı sebebiyle insanlığın yakın gelecekte Kovid-19 benzeri virüsler ile karşı karşıya kalacağını belirtiyor.

Vanga'nın bir diğer önemli tahminleri ise ciddi bir kuraklık, su baskını ve kıtlık yaşanacağı yönünde. Birçok kişi Avrupa'da yaşanan aşırı sıcakların, dünya genelinde yaşanan tahıl krizinin ve yakın zamanda Pakistan'da yaşanan su baskınlarının Vanga'nın kehanetleri ile örtüştüğünü düşünüyor. Baba Vanga, yoğun sıcaklar sonucunda büyük bir içme suyu krizi ve çekirge istilası yaşanacağına da tahminlerinde yer vermişti. Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı tahminlerde uzaylı istilası ve sanal gerçekliğin günlük hayatta daha çok yer alması da bulunuyor.

Kaynak: Milliyet .