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Bab’da bombalı saldırı: Yaralılar var

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 7 sivil yaralandı.

1 Saat Önce
2021-09-17 16:23:21
Bab’da bombalı saldırı: Yaralılar var

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki Zemzem Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı.

Saldırıda 7 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçlarda ve dükkanlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de IŞİD'den temizlenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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