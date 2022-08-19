Bab'a füzeli saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı.
2022-08-19 14:12:42
Askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab'da, ilçe merkezi füzelerle hedef alındı.
Sivillerin yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezine gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı. Saldırının kaynağı konusunda incelemeler sürüyor.
Bab ilçe merkezi Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü IŞİD'den temizlenmişti. .
YORUMLAR (0)