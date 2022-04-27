Azerbaycanlı siyasetçi Ahmadov: Sputnik Azerbaycan kapatılsın

Azerbaycan Milletvekili Vahid Ahmadov, bugün Azerbaycan Milli Meclisi Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, Rus propaganda medyası Sputnik’in Azerbaycan servisinin faaliyetlerine son vermesi gerektiğini savundu.

Azerbaycan basınına yansıyan haberlere göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Milletvekili Vahid Ahmadov, bugün milli mecliste yaptığı açıklamada, Rusya'nın Azerbaycan menşeili pek çok internet sitesine erişim yasağı koyduğunu hatırlatarak, Rusya'ya benzer şekilde karşılık verilmesi gerektiğini dile getirdi. Ahmadov, Kremlin güdümündeki medya organı Sputnik Azerbaycan'ın faaliyetlerinin durdurulması ve yayın yasağı getirilmesi gerektiğini vurguladı.

“SPUTNİK AZERBAYCAN KAPATILMALIDIR”

Azerbaycan Medya ve Basın Konseyi'ne çağrı yapan Azerbaycan milletvekili, “Sputnik Azerbaycan haber ajansı Azerbaycan'da da faaliyet gösteriyor. Bu ajansın Azerbaycan'daki faaliyetlerini durdurması gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda Medya ve Basın Konseyi'ne bu ajansın faaliyetlerini soruşturması için çağrıda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısı ve işgal girişiminin başından itibaren dünya ülkeleri, özellikle Kremlin güdümündeki Rus propaganda mekanizmasının provokasyonlarıyla karşı karşıya kaldı. Savaşa yönelik dezenformasyon yayan bu “medya organları” dünya kamuoyundan dışlanıyor.

KırımHaberAjansı .