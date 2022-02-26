Azerbaycanlı anne ve 2 çocuğu Rus saldırısında hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Bakü Büyükelçisi Vladyslav Kanevskyi, ülkesinin Herson kentinde Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 yetişkin evladının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukray'ya işgali sürerken, savaştan en çok etkilenenler yine siviller oluyor.

Ukrayna'nın Bakü Büyükelçisi Vladyslav Kanevski, yaptığı açıklamada üzücü haberi duyurdu.

Kanevskyi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Herson'da yaşayan Goşqar Ferzeliyev isimli Azerbaycanlının eşi ve 2 çocuğunun Rus güçlerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna'da yaşayan tüm halklara keder ve ölüm getirdiğini belirten Kanevskyi, Azerbaycan halkına üzüntü ve taziye dileklerini iletti. .