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TIMETURK / DÜNYA / Azerbaycan ve Ermenistan sınırların tespiti için anlaştı

Azerbaycan ve Ermenistan sınırların tespiti için anlaştı

Azerbaycan ve Ermenistan, sınırların belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına yönelik adımlar atma konusunda anlaşmaya vardı.

1 Saat Önce
2021-11-26 21:22:32
Azerbaycan ve Ermenistan sınırların tespiti için anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Soçi'de gerçekleştirdikleri üçlü görüşmenin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar ve güvenliğin artırılması konusunda uzlaşı sağlandığı belirtilen bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, sınırların belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına yönelik adımlar atma konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedildi.

Tarafların talebi halinde, Rusya'nın destek sağlayacağına işaret edilen bildiride, Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, aralarında komşuluk ilişkilerinin kurulması için destek vermeye devam edeceği belirtildi.

Bildiride, Karabağ'ın ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmanın önemine işaret edilerek, liderlerin, sorunları mümkün olan en kısa sürede ele almak için ortak çabaları yoğunlaştırma konusunda da anlaştıkları kaydedildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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