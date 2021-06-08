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Azerbaycan, sınırda yakaladığı Ermenistan askerini iade etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırı geçmeye çalışırken yakalanan Ermenistan askerinin iade edildiğini duyurdu.

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Google News - Timeturk
08.06.2021 23:17:35
Azerbaycan, sınırda yakaladığı Ermenistan askerini iade etti

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Laçın istikametinde Azerbaycan askerlerince yakalanan Artur Kartanyan isimli askerin keşif ve sabotaj grubunun üyesi olmadığının anlaşıldığı, bahsi geçen şahsın yolunu kaybederek sınırı geçtiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan tarafının hümanist davranış sergileyerek Kartanyan'ı ülkesine iade ettiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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