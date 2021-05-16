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Azerbaycan ordusundan büyük tatbikat

Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılımıyla büyük tatbikat düzenliyor. Tatbikatta yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor

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16.05.2021 09:28:01
Azerbaycan ordusundan büyük tatbikat

Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılımıyla büyük bir tatbikat düzenliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, askeri tatbikata başlanıldığı bildirildi. 15 bin askerin görev yaptığı tatbikatta ayrıca yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor.

Tatbikatta, birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılacak.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin de verileceği tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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