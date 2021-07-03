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Azerbaycan, mayın haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti
Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti
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Azerbaycan, mayın haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 92 bin mayının haritaları karşılığında ülkede gözaltında bulunan 15 kişinin, Ermenistan'a iade edildiğini duyurdu.

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03.07.2021 22:58:18
Azerbaycan, mayın haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını, Azerbaycan'a teslim ettiği bildirildi.

Azerbaycan tarafının da ülkede tutuklu bulunan 15 Ermenistan uyrukluyu iade ettiği belirtildi.

İade işleminin, Rusya'nın girişimiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Azerbaycan daha önce de Ağdam ilinde döşenen 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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