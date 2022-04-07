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TIMETURK / DÜNYA / Azerbaycan ile Ermenistan arasında mutabakat sağlandı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında mutabakat sağlandı

AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın gerçekleştirdiği üçlü toplantıda barış anlaşmasının hazırlıklarına başlanılması ve sınır hattının belirlenmesi için ortak komisyon oluşturulması yönünde mutabakat sağlandı.

16 Dakika Önce
2022-04-07 10:42:24
Azerbaycan ile Ermenistan arasında mutabakat sağlandı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gerçekleştirdiği üçlü toplantıda elde edilen mutabakatı, "Azerbaycan'ın çıkarları, bölgenin barış ve huzur içinde gelişmesini sağlamak için atılan önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Michel, Aliyev ve Paşinyan görüşmesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlıklarına başlanılması için iki ülkenin dışişleri bakanlıklarına talimat verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tarafların Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır hattının belirlenmesi için Nisan 2022 sonuna kadar ortak sınır komisyonu oluşturma hususunda mutabakat sağladığı kaydedildi.

Üçlü görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasında kara ve demir yollarının açılmasının da konuşulduğu belirtilen açıklamada, "Brüksel görüşmesi, Azerbaycan'ın çıkarları, bölgenin barış ve huzur içinde gelişmesini sağlamak için atılan önemli adımdır." ifadeleri yer aldı. .

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