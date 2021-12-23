Azerbaycan, Fransa'ya nota verdi

Azerbaycan, Fransa'da 2022'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse'nin Azerbaycan makamlarının izni olmaksızın Karabağ'a gitmesi üzerine Fransa'ya nota verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız politikacı Valerie Pecresse ile bazı diğer siyasetçilerin 22 Aralık'ta, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrine yasa dışı ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bir eylem olarak kabul edilen bu ziyaret üzerine Fransa'nın Azerbaycan maslahatgüzarının dışişleri bakanlığına çağrıldığı ve nota verildiği bildirildi.

Pecresse ve diğerlerinin, Azerbaycan'ın "istenmeyen adamlar" listesine dahil edildiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.