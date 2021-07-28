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TIMETURK / DÜNYA / Azerbaycan: Ermenistan ateşkese uymuyor

Azerbaycan: Ermenistan ateşkese uymuyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında Rus tarafının yaptığı ateşkes çağrısını kabul ettiğini ancak Ermenistan’ın buna uymayarak saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.

2 Saat Önce
2021-07-28 10:55:10
Azerbaycan: Ermenistan ateşkese uymuyor

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında Rus tarafınca yerel saatle 10.00'da ateşkes uygulanmasına yönelik çağrıyı kabul ettiği belirtildi.

Söz konusu çağrıya rağmen Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Ermenistan tarafı, ilave tanklar ve 120 milimetrelik havan topları kullanarak durumu kötüleştirmeye ve mevzilerimize ateş etmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

"Sınırda kışkırtıcı adımlardan uzak durun" çağrısı

Bakanlığın diğer açıklamasında ise Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait silahlı güçlerin bu gece Kelbecer istikametinde başlattığı kışkırtıcı adımlara yönelik attığı tedbir adımlarının sürdüğü kaydedildi.

Ermenistan'ın saldırı pozisyonlarının etkisiz hale getirilmesine yönelik gerekli adımların da atıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimini, iki ülkenin devlet sınırındaki durumu kışkırtmalardan ve kasıtlı olarak kötüleştirmekten kaçınmaya ve devlet sınırlarının medeni şekilde belirlenmesi konusunda müzakerelere başlamaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ermenistan'daki sivil bölgelere zarar verildiği iddiasıyla ilgili haberlerin de asılsız ve tamamen yanıltıcı olduğunun altı çizilirken, sınır boyunca artan gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'da olduğu belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu 2 Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise yaşanan çatışmalar nedeniyle 3 askerinin öldürüldüğünü, 2 askerinin ise yaralandığını iddia etmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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