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Azerbaycan Ermenistan'a 3 askeri iade etti

Azerbaycan, esir tutulan 3 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti.

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04.05.2021 21:42:33
Azerbaycan Ermenistan'a 3 askeri iade etti

Dağlık Karabağ'da yaşanan savaş sonrasında Azerbaycan askerlerince esir alınan 3 Ermeni asker uçakla ülkelerine gönderildi.

Bölgede görevli Rus unsurların komutanı Rustam Muradov'un Erivan'a götürdüğü üç askerin Azerbaycan askerlerine saldırıda bulunmadığının veya suç unsuru taşıyan herhangi bir olaya karışmadıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan