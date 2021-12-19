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Azerbaycan, Ermenistan’a 10 asker iade etti

Azerbaycan, AB’nin arabuluculuğuyla bugün Ermenistan’a 10 asker iade edildi.

4 Dakika Önce
2021-12-19 11:03:38
Azerbaycan, Ermenistan’a 10 asker iade etti

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in 14 Aralık'ta Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı üçlü görüşme ve iki ülkenin liderleri arasındaki ikili görüşme neticesinde, Bakü AB arabuluculuğunda Erivan'a 10 Ermeni askerini iade etti.

İade edilen askerlerin ‘Ermenistan ordusunun Kelbecer yönünde gerçekleştirdiği provokasyon' önlendiği sırada 16 Kasım 2021'de tutuklandığı aktarıldı.

Bakü 4 Aralık'ta da Erivan'a sınırda tutuklanan 10 askeri iade etmiş, bunun karşılığında Karabağ'daki mayınlı arazilerin haritasını almıştı. İade sürecinin ardından askerlerin dördü Ermenistan'da da tutuklanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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