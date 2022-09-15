Azerbaycan duyurdu: ''71 askerimiz şehit oldu''
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12-14 Eylül tarihlerinde Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Azeri askerlerin sayısının 71'e yükseldiğini açıkladı.
2022-09-15 14:34:52
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül'de Ermenistan sınırında yeniden alevlenen çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerinin listesini güncelledi.
Ölen askerlerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşıldığı listede 13 subay, 21 astsubay ve 37 er bulunduğu görüldü.
Dün akşam ateşkes sağlandığı açıklanmıştı
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Bakü ve Erivan'ın uluslararası toplumun çabalarıyla dün akşam saat 20:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes sağladığını açıklamıştı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dünkü açıklamasında, sınırda yaşanan çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü duyurmuştu.
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