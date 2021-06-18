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Azerbaycan’dan Erivan’ın ‘Şuşa’ açıklamasına tepki
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Azerbaycan’dan Erivan’ın ‘Şuşa’ açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev’in Şuşa ziyaretine tepki gösteren Erivan’a yazılı cevap veren Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’dan uluslararası hukuka saygı göstermesi tavsiyesinde bulundu.

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18.06.2021 18:03:55
Azerbaycan’dan Erivan’ın ‘Şuşa’ açıklamasına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Şuşa bildirgesiyle ilgili yorumunda, bu belgenin Ermeni halkına karşı olduğunu iddia ediyor. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, asıl intikamcı duruşunun Ermeni halkına karşı olduğunun farkında değil”

“Ermenistan'ın, onlarca yıldır uluslararası hukuk kurallarını çiğnerken egemenlik, toprak bütünlüğü ve devlet sınırlarının dokunulmazlığı dahil bu temel kurallardan bahsetmek ikiyüzlülüğün son aşamasıdır. Uluslararası hukuka işaret eden Ermenistan her şeyden önce kendisi bu hukuka saygı göstermeli”

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı dünkü açıklamasında, Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin Şuşa ziyaretini kınamış, “Karabağ halkına karşı güç kullanımını sabitleme amacını taşıdığını” iddia eden Erivan, bu ziyaretin “bölgede istikrar sağlamaya yönelik uluslararası çabalara büyük zarar verdiğini ve kabul edilemez olduğunu” savunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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