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Azerbaycan'dan Biden'ın açıklamasına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

2 Saat Önce
2022-04-25 00:19:55
Azerbaycan'dan Biden'ın açıklamasına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerinde 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin bir kez daha çarpıtılmasının talihsiz bir durum olduğu kaydedildi.

"Tarihi siyasi baskı için kullanma girişimleri kabul edilemez"

Açıklamada, "Bir asır önceki olayları çarpıtma ve sözde 'soykırımı' siyasallaştırma girişimleri kabul edilemez. ABD Başkanı'nın bu açıklaması, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik devam eden görüşmelerle de çelişiyor. 1915 olaylarını siyasetçiler değil tarihçiler araştırmalı. Tarihi tahrif etme ve onu siyasi baskı için kullanma girişimleri kabul edilemez" sözleri yer aldı. .

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