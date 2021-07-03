Azerbaycan'dan 14 Ermenistan askerine hapis cezası

Azerbaycan'da bir mahkeme, 14 Ermenistan askerini iki ülke arasındaki tartışmalı sınırı yasa dışı geçmekten suçlu bularak hapis cezasına çarptırdı.

Azerbaycan'da bir mahkeme, 14 Ermenistan askerini iki ülke arasındaki tartışmalı sınırı yasa dışı geçmekten suçlu bularak hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme cuma günü 12 Ermenistan askerini 6 ay, 2 askeriyle 4 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, Azerbaycan yıl sonunda 60'tan fazla Ermenistan silahlı kuvvetleri mensubunu Azerbaycan topraklarına yasa dışı olarak girdikleri gerekçesiyle tutuklamış, askerlerden çoğu daha sonra serbest bırakılmıştı.

İki ülke arasında Dağlık Karabağ krizi üzerine çıkan çatışmalar Rusya'nın ara buluculuğuyla gelen ateşkesle sona erdi ancak anlaşmazlıklar sürüyor.

Geçtiğimiz ay iki taraf da birbirini sınır ötesine asker göndermekle suçlamıştı.

Ermenistan Azerbaycan'daki 14 askerine verilen hapis cezasına ilişkin ilk etapta sessizliğini korudu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.