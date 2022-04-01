Azerbaycan'da ilk teravih namazı kılındı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.
2022-04-01 21:54:20
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ilk teravih namazı kılındı.
Başta Haydar, İlahiyat, Türk Şehitliği, Ejder Bey, Karakuçur olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, ilk teravih namazı ile ramazanın coşkusunu yaşamaya başladı.
COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 2020 ve 2021'deki kısıtlamaların kalkmasıyla Azerbaycanlılar, 2 yılın ardından ilk teravih namazını kılmak için omuz omuza saf tuttu.
Camileri dolduran Azerbaycanlılar, namazın ardından dua etti. .
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