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TIMETURK / DÜNYA / Azerbaycan’da Hamaney'e bağlı ofis kapatıldı

Azerbaycan’da Hamaney'e bağlı ofis kapatıldı

Azerbaycan, Hamaney'in Kafkasya temsilcisi sıfatıyla başkent Bakü'de faaliyet gösteren Seyyid Ali Ekber Ocaknecad'ın ofisini kapattı.

1 Saat Önce
2021-10-05 22:16:40
Azerbaycan’da Hamaney'e bağlı ofis kapatıldı

İran rejimine bağlı Tesnim'in aktardığı habere göre, 'Hüccetülislam' Ocaknecad'ın Bakü'deki mescit ve ofisi Azerbaycan yönetimi tarafından kapatıldı.

Kapatma kararının, iki ülke arasında son dönemde gerilen ilişkilerde bir kırılma noktası niteliğine olduğu ifade ediliyor.

Ocaknecad, İran yönetiminin Azerbaycan'daki en üst düzey temsilcisiydi. Kararla beraber Azerbaycan-İran ilişkilerindeki gerilim artacağı tahmin ediliyor.

azerbaycan-iran

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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