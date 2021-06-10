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Azerbaycan'da camiler yeniden ibadete açıldı

Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı.

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10.06.2021 18:36:35
Azerbaycan'da camiler yeniden ibadete açıldı

Azerbaycan'da Kovid-19 salgının ile mücadele kapsamında ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı.

Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından belirlenen kurallara göre yeniden açılan camilerde, ibadetler 50 kişi ile sınırlandırılırken, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Karara göre, 18 yaş ve üstü vatandaşların yalnızca Kovid-19 pasaportu (aşı veya bağışıklık sertifikası) dair belge ibraz etmeleri şartıyla ibadet yerlerine girişine izin verilecek.

14 yaşından küçüklerin ibadet yerlerine girmesini yasaklayan kararda, 14-18 yaş arasındakilerden ise ibadet yerlerine giriş için Kovid-19 pasaportu talep edileceği belirtildi.

Azerbaycan'da Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 18 Mart 2020 tarihinden bu yana cami ve diğer ibadethanelere giriş yasaklanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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