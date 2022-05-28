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Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü affı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 104. yılı dolayısıyla 168 mahkumu affetti.

1 Saat Önce
2022-05-28 09:52:18
Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü affı

Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede, bazı mahkumların, mahkumların ailelerinin, baş kamu denetimcisinin ve çeşitli insan hakları örgütlerinin kendisine yaptığı başvurularının değerlendirildiğini belirtti.

Aliyev, mahkumların kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumluk süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak af kararı imzaladığını bildirdi.

168 mahkumun affedilenler listesine alındığı genelgeye göre, 36 mahkumun da kalan ceza süresi yarıya indirildi.

Öte yandan Resul Kondakçı adlı bir Türk vatandaşının da affedilenler arasında bulunduğu ve genelgede ismi geçen mahkumların kısa sürede salıverileceği açıklandı. .

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