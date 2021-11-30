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Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: 14 asker hayatını kaybetti

Azerbaycan Sınır Hizmetleri Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter düştü. 14 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

34 Dakika Önce
2021-11-30 16:09:18
Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: 14 asker hayatını kaybetti

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında askeri helikopterin kaza yaptığını açıkladı.

Devlet Sınır Hizmetleri, helikopter kazasında 14 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını duyurdu.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık yetkilileri olay yerine giderken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Hızı rayonunda Karaheybet poligonunda talim uçuşu yapan bir askeri helikopterin düştüğünün, kazada şehit ve yaralıların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, şehitlere rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, mevkidaşına Azerbaycan'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı, yaralanan askerler için de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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