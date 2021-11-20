Azerbaycan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'ın Şamahı bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, Şamahı bölgesinde yerel saatle 16:46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Başkent Bakü'den 115 kilometre uzaktaki sarsıntının derinliğinin 42 kilometre olduğu belirtildi.

Depremde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.