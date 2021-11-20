DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Küresel piyasalarda endişe hakim; işte son durum
Ceza yiyen taksicilerden ilginç gerekçeler
Azerbaycan'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Mahkumlar için 'Kovid izni' müjdesi
Harry Potter: Rickman kötü adamı oynamak istemiyordu
Kolajen hangi besinlerde bulunur?
Bitcoin’e harcanan enerji, Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 41'i kadar
Epsom tuzu nedir?
13 bin 500 TL’den 275 bin TL’ye: İşte e-İhaleden satışa çıkan otomobiller
'Cübbeli Ahmet'in verdiği kerhane örneği cemaati güldürdü: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın
Durmuş Yılmaz, öngörüleri gerçekleşmeyince özür diledi
Taliban: Memurların geriye dönük maaşları ödenecek
Mutfakta eliniz kesilirse bunları yapın
Canlı yayında büyük deprem uyarısı
Ormana bitişik parselde yapı inşa edilemeyecek; yeni yönetmelik ne diyor?

TIMETURK / DÜNYA / Azerbaycan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'ın Şamahı bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

13 Dakika Önce
2021-11-20 18:00:37
Azerbaycan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, Şamahı bölgesinde yerel saatle 16:46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Başkent Bakü'den 115 kilometre uzaktaki sarsıntının derinliğinin 42 kilometre olduğu belirtildi.

Depremde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş