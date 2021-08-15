Azerbaycan'da 1200'den fazla proje TİKA ile hayata geçti

TİKA’nın Azerbaycan'da hayata geçirdiği faaliyet ve proje sayısı 1200'ü geçti. TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki, “projelerimiz bundan sonraki dönemde işgalden kurtulan topraklarda ağırlıklı olarak devam edecek' dedi.

TİKA'nın Azerbaycan'da hayata geçirdiği faaliyet ve proje sayısı 1200'ü geçti. TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki, “projelerimiz bundan sonraki dönemde işgalden kurtulan topraklarda ağırlıklı olarak devam edecek" dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasının hemen ardından Bakü Koordinasyon ofisini açtı.

TİKA, Azerbaycan'ın sosyal yapısını güçlendirmesi, kendi kimliğini sağlıklı şekilde inşa etmesi, teknik altyapı konusunda eksiklerinin giderilmesine destek vermek amacıyla çalışmalr yürüttü.

1994'ten bu yana geçen 27 yılda, TİKA'nın, Azerbaycan'da gerçekleştirdiği proje ve faaliyet sayısı 1200'ü geçti.

6 bine yakın Azerbaycanlı eğitimlerden faydalandı

TİKA tarafından Azerbaycan'da gerçekleştirilen proje ve faaliyetler çerçevesinde bugüne kadar 1531 sağlık personeline, 950 turizm çalışanına, 274 hakim ve savcıya, 783 bilişim uzmanına, 380 güvenlik personeline, 480 medya mensubuna, 185 STK temsilcisine ve 991 güzel sanatlar ve el sanatları uzmanına eğitim verildi.

Düzenlenen eğitim ve tecrübe programlarından toplamda 6 bine yakın Azerbaycanlı yararlandı.

Destek projeleri hayata geçti

Petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi Azerbaycan'ın öncelikli devlet politikalarından birini oluşturuyor. TİKA, ülkedeki sektörlerin çeşitlendirilebilmesi için sağlık, eğitim, bilişim, medya, kamu hizmetleri, turizm alanlarında eğitim ve tecrübe paylaşımı programları, tarım alanında arıcılık, süt hayvancılığı ve tahıl üreticiliği projeleri, sanayi alanında teknoparklar, sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin kurulması istikametinde destek projeleri hayata geçirdi.

Karabağ bölgesine projelerde ağırlık verilecek

Bakü TİKA Koordinatörü Teoman Tiryaki, Azerbaycan'ın her zaman TİKA için özel önem taşıyan ülke konumunda olduğunu vurguladı.

Tiryaki, Türkiye'nin her konuda olduğu gibi 44 günlük Karabağ Savaşı'nda da tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlattı:

"TİKA olarak, Azerbaycan'ın kalkınmasına ve gelişmesine, ülkelerimiz arasındaki bağların daha da güçlenmesine katkı sağlayan projelerimiz bundan sonraki dönemde, işgalden kurtarılan toprakların yeniden canlandırılması ve kalkındırılması, yaklaşık otuz yıl doğma yurt ve evlerinden göç etmiş Karabağlı kardeşlerimizin ata topraklarına dönüşünü ve en iyi şartlar içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacak proje ve faaliyetlerle devam edecektir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.