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TIMETURK / DÜNYA / Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'a tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'a tepki

Aliyev, İran'dan yapılan 'Azerbaycan İsrail'i bölgeye getirdi' iddialarına ilişkin 'İsrail'i burada nerede gördüler. Kanıt var mı. Kanıt yoksa herkes söylediklerinden sorumlu tutulmalıdır. Kimsenin mesnetsiz iftiralar üretmesine izin veremeyiz' dedi.

13 Dakika Önce
2021-10-04 19:49:34
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'a tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılışının 1. yılında ziyaret ettiği Cebrayıl'da şehir halkından bazı vatandaşlarla bir araya geldi.

Konuşmasında Ermenistan'dan bahseden Aliyev, Ermeni toplumunun, gerçek durumu doğru analiz etmesi gerektiğini belirterek, "Artık Büyük Ermenistan hayalinden vazgeçmeliler. Denizden denize, mitolojik Ermenistan hülyasından vazgeçmeliler. Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı toprak iddialarından vazgeçmeliler ve vazgeçecekler. Bunun başka yolu yok." dedi.

Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerdiği 6'lı iş birliği platformuna Azerbaycan'ın ilk ülke olarak destek verdiğini bildirerek, "Eğer bundan birileri memnun değilse bizim de bu platforma ihtiyacımız yok. Bazılarının bundan (6'lı platform) rahatsız olduğunu biliyorum. Bazıları sürecin dışında kaldıklarına inanıyor. Bu onların kendi işi. Biz tüm komşu ülkelere iş birliği için bir platform önerdik." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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